Рябков: США и НАТО не готовы идти навстречу России по гарантиям безопасности

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. США и их союзники по Североатлантическому альянсу ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям РФ по гарантиям безопасности. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI.

"Главная проблема - США и их союзники по НАТО ни под каким видом, ни по каким причинам <...> не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год. И, разумеется, по тематике, которая касается юридически обязывающих гарантий неразмещения соответствующих систем в непосредственной близости от наших границ", - сказал замминистра.

Позиция НАТО по вопросу о нерасширении альянса непробиваемая, это тревожно. США и НАТО готовы говорить только по тем темам гарантий безопасности, которые удобны для них.

Отвечая на просьбу охарактеризовать одной фразой реакцию западных дипломатов на российские предложения по безопасности, Рябков обрисовал ее так: "Давайте говорить, но о том, что интересует нас, то есть Запад". "Нет" не сказано, но говорить на условиях и по темам, которые удобнее для Запада, для нас это не вариант, потому что мы заинтересованы в противоположном. Нам нужно то, о чем я сказал, а остальное идет уже в дополнение при всем значении, которое мы уделяем, например, тематике пост-ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - прим. ТАСС), тематике моратория на развертывание таких систем в Европе", - указал замглавы МИД РФ.

"Это важно. Но если бы не было настолько изменившейся ситуации, какую мы имеем сегодня, если бы не было настолько срочной постановки вопроса Москвой о том, что нужно договориться, потому что нам уже отступать некуда. Мы уже видим, что дальше будут применяться другие меры, другие приемы в отношении оппонентов, если они не учтут наши требования и наши потребности", - подчеркнул он.

Москва примет "другие меры и приемы" в отношении западных партнеров, если США и НАТО не учтут российские требования.

У РФ нет уверенности, что США и НАТО пойдут на уступки в вопросах гарантий безопасности, но диалог продолжается по разным линиям.

Отвечая на вопрос, рассчитывает ли Москва, что партнеры в США и НАТО по диалогу о гарантиях безопасности пойдут на уступки, замминистра заметил, что "надежда всегда умирает последней".

"В данном случае, скорее, нет уверенности, что это возможно. Но все в наших силах. Надо продолжать настойчиво добиваться правильного движения, нужной эволюции с западной стороны. Мы этим будем заниматься. Повторяю, диалог не прекращается: он идет на разных уровнях и по разным линиям", - отметил Рябков.

Оснований для нового раунда переговоров РФ с США и НАТО по безопасности в ближайшее время нет, разговор зашел в тупик.

"По ключевым элементам этих текстов [гарантий] Соединенные Штаты и их союзники фактически говорят нам "нет", а там, где они говорят нам "да, давайте дальше обсуждать", мы в свою очередь отмечаем, что при всей важности и серьезности именно этих сюжетов они вторичны по отношению к тому же нерасширению НАТО. Вот в известной мере тупик или разница в подходах. <...> Оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу", - сказал он.

"В данном случае, скорее, нет уверенности, что это возможно. Но все в наших силах. Надо продолжать настойчиво добиваться правильного движения, нужной эволюции с западной стороны. Мы этим будем заниматься. Повторяю, диалог не прекращается: он идет на разных уровнях и по разным линиям", - отметил Рябков.

Ряд вопросов российско-американских отношений не обсуждались на встрече в Женеве, не хватило времени.

"Мы в предельно интенсивном ритме в Женеве прошли повестку дня. И не было ощущения, что туда можно еще что-то встроить просто, чтобы вписаться в согласованный график по времени. Например, совершенно не обсуждались двухсторонние сюжеты российско-американские. Хотя [существует] море проблем, и они множатся, они никуда не уходят, ими надо заниматься, но просто не было времени", - сказал дипломат.

РФ может провести военно-морские мероприятия, если Запад продолжит провоцировать Москву, но не хочет этого.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли вообще вероятность развертывания российской военной инфраструктуры, например в Венесуэле или на Кубе, Рябков сказал: "Я не хочу ничего подтверждать, ничего не исключать здесь тоже не буду". "В американской стилистике опциональность политики внешней, военной - это краеугольный камень обеспечения мощного влияния этой страны в мире. Зависит от действий американских коллег, - добавил замминистра. - Президент России многократно высказывался, в том числе и на эту тему, каковы могут быть мероприятия, например, по линии российского Военно-морского флота, если дело пойдет совсем в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима на нас со стороны США. Мы не хотим этого, дипломаты должны договориться".

Украина ищет повод, чтобы отказаться от выполнения минских соглашений, может случиться любая провокация.

Дипломат указал, что США нагнетают обстановку рядом с российскими границами. "Тем более, когда мы имеем таких соседей, как сегодняшняя Украина, которая упивается иллюзией реванша, ищет поводы для того, чтобы окончательно отказаться от выполнения минского комплекса мер, которая спекулирует на безоглядной, безудержной поддержке со стороны западников", - сказал Рябков.

"Может быть любая провокация, - подчеркнул замглавы МИД России. - Мы не дадим возложить ответственность за потенциально очень тяжелые последствия этого. Мы просто предупреждаем, что нужен натовский откат".

РФ хочет усовершенствовать соглашение с США о предотвращении инцидентов на море и в воздухе, надеется на ускорение процесса после переговоров.

РФ предлагает США начать делать первые шаги по нормализации отношений, например, восстановить нормальное функционирование дипмиссий.

Состоявшееся в среду заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе стало вторым этапом консультаций РФ и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап - переговоры России и США - прошел в Женеве 10 января.