Лавров: у РФ на переговорах по гарантиям безопасности есть аргументы, отсутствующие у США

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Москва на переговорах по гарантиям безопасности располагает аргументами, которые отсутствуют у Вашингтона и его союзников. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".

"Мы не менее твердо излагали нашу позицию, но на нашей стороне все-таки были аргументы, которых у Запада нет, - подчеркнул министр. - Аргументы касались принципа неделимости безопасности. Запад постоянно - США и их коллеги по Североатлантическому альянсу - в ходе переговоров ссылались на то, что наше главное требование об обеспечении юридических гарантий нерасширения НАТО на восток не может быть выполнено, потому что, дескать, в НАТО есть такой порядок, когда только сами страны-члены решают, кого принимать, кого не принимать, если поступают обращения. Но мы настойчиво возвращали их не к натовским порядкам, а к тем договоренностям, которые были выработаны в рамках всего Евроатлантического сообщества, в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе".

Попытки Запада утвердить свое доминирование в полной мере проявились в ходе переговоров с РФ по гарантиям безопасности, заявил Лавров. "Что касается переговоров, они <...> отражают серьезное противостояние на мировой арене, попытку Запада утвердить свое доминирование, беспрекословно добиваться всего того, что ему кажется необходимым для продвижения своих интересов. Это в полной мере выразилось в ходе переговоров, хотя могу подтвердить, переговоры были деловыми. Вот эта позиция Запада, достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая и бескомпромиссная, излагалась достаточно спокойно, в деловом ключе, что позволяет рассчитывать на перспективу осмысления состоявшихся переговоров в Вашингтоне", - указал Лавров.

Переговоры РФ с США по гарантиям безопасности прошли в соответствии с ожиданиями Москвы, заявил Лавров. "[Переговоры по гарантиям безопасности прошли] как ожидали. Я думаю, мы достаточно хорошо знаем американских переговорщиков, много раз с ними встречались по разным поводам", - сказал он.

Также глава МИД РФ отметил, что США и НАТО категорически отвергают право России претендовать на гарантии нерасширения альянса. РФ рассчитывает, что США и НАТО сдержат обещание и "положат на бумагу" свою реакцию на российские предложения по гарантиям безопасности.

Лавров сообщил, что США обещали постараться представить свои встречные предложения по гарантиям безопасности на следующей неделе, РФ примерно в течение недели ожидает реакцию НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности.