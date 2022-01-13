Лавров: ситуация с "Северным потоком - 2" показала отсутствие у ФРГ экономической свободы

ТАСС, 13 января. Ситуация с "Северным потоком - 2" показывает, что у Германии нет свободы заниматься своими экономическими интересами. Об этом заявил в четверг в эфире программы "Большая игра" на Первом канале министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Про "Северный поток - 2" - тут уже не свобода выбора союзов, это просто свобода осуществлять обычную коммерческую деятельность на мировых рынках. Вот никакой свободы у Германии заниматься своими экономическими интересами, оказывается, не существует. Вот где они, двойные стандарты, очень ярко проявляются", - сказал он.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Москва выражала недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. РФ также неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.