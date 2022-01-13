Лавров назвал постыдной реакцию Запада на события в Казахстане

ТАСС, 13 января. Реакция Запада, в том числе ОБСЕ, на события в Казахстане была страшной и постыдной. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале .

"Конечно, страшно было наблюдать картины погромов, поджогов домов, отрезания голов полицейским, отношение этих погромщиков и террористов к журналистам. И было еще, наверное, страшнее для меня, по крайней мере с точки зрения профессиональных моих задач, наблюдать за реакцией Запада на это, в том числе, кстати, той же самой ОБСЕ, которая претендует на одну из ведущих ролей в вопросах европейской безопасности. Но организация, которая настолько неадекватно реагировала на события в Казахстане и, в конце-концов, пыталась призывать всех к тому, чтобы соблюдать права журналистов, права человека и так далее - это стыдно. В таких ситуациях надо прямо показывать на причины того, что произошло", - подчеркнул министр.

Причины произошедшего в Казахстане примерно понятны, Москва обсуждает их с коллегами из Нур-Султана и ОДКБ, заявил Лавров. "Причины нам примерно понятны, мы их обсуждаем с нашими казахстанскими коллегами, с другими странами ОДКБ. Казахстанские власти проводят тщательное, полноценное расследование, и я уверен, что результаты они будут оглашать, когда это расследование завершится. Это не имеет никакого отношения к проискам Москвы, каким-либо еще теориям заговора. Еще раз повторю, это дело Казахстана, и Нур-Султан - столица Казахстана - активно этим занимается", - сказал он.

Лавров отметил, что существует много конспирологических теорий. "Одна часть этих теоретиков спекулирует на том, что это все устроено Западом, чтобы ослабить наши позиции перед переговорами в Женеве и Брюсселе, другие обвиняют нас в том, что мы это спровоцировали, чтобы ворваться в Казахстан и взять его под свой контроль. Это все от лукавого", - указал министр.

"Расследование будет завершено, и результаты, конечно, должны быть представлены мировому сообществу", - резюмировал Лавров.

Миротворческая миссия ОДКБ

Миротворцы ОДКБ выполнили свои задачи в Казахстане идеально с точки зрения достижения результата, заявил Лавров. "Что касается наших действий, то была прямая просьба президента [Казахстана Касым-Жомарта Токаева], нашего союзника, просьба, основанная на обязательствах, которые все члены ОДКБ взяли на себя, подписав Договор о коллективной безопасности и затем Устав ОДКБ. То, что это было сделано, я считаю, идеально с технической точки зрения, с логистической точки зрения и с точки зрения достижения результата, когда были развернуты миротворческие силы ОДКБ для охраны критически важных объектов, - это, по-моему, всем очевидно. И то, что президент Казахстана констатировал завершение выполнения основной части задач и анонсировал договоренность о начале возвращения миротворцев в свои родные государства, - это тоже говорит о том, что результат был достигнут достаточно быстро и эффективно", - указал Лавров.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Казахстан на ограниченный период времени для нормализации обстановки были направлены Коллективные миротворческие силы этой организации. В состав группировки входили подразделения вооруженных сил РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основной задачей российских подразделений являлось взятие под защиту стратегических объектов в районе Алма-Аты. 13 января 2022 года начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана, который продлится в течение нескольких дней.