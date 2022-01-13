Лавров 18 января проведет встречу в Москве с главой МИД ФРГ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января проведет в Москве первую очную встречу с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с федеральным министром иностранных дел ФРГ. Она посетит Москву с рабочим визитом. Напомню, это будет первая очная встреча двух министров после назначения Анналены Бербок руководителем внешнеполитической службы ФРГ", - сказала Захарова.

"Предстоит углубленный обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам, в первую очередь по продвижению наших предложений о всеобъемлющих гарантиях безопасности в Европе", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Также, по словам Захаровой, на встрече планируется обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, формирование графика политических контактов, практические аспекты выстраивания сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и историко-мемориальной сферах и контакты по межпарламентской, региональной и межобщественной линиям. "Предполагается, конечно, уделить внимание продвижению взаимодействия в сфере возобновляемой и водородной энергетики, защите климата и экологии", - отметила дипломат.