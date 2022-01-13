Захарова: возможные новые санкции США против РФ продолжают деструктивную линию Вашингтона

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Военная помощь США Украине и проект пакета новых санкций Соединенных Штатов против РФ продолжают деструктивную линию Вашингтона на поддержку киевских властей. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассматриваем это как продоложение, безусловно, деструктивной линии Вашингтона на поддержку киевского режима", - сказала она.

Захарова также отметила "все более антироссийскую позицию" Евросоюза и нежелание ЕС помочь в разрешении внутриукраинского кризиса. Также официальный представитель МИД РФ указала на противоречия в действиях США в контексте подготовки возможных санкций против РФ за якобы возможное нападение на Украину.

"Подчеркивая, что США "стоят на страже" основополагающих международно-правовых принципов, это очень интересно, потому что все эти материалы [по санкциям] американские законодатели вносят в отношении нашей страны, которые влияют или должны повлиять на то, что у нас происходит", - заключила она.

Ранее группа демократов во главе с Робертом Менендесом внесла в Сенат Конгресса США законопроект о рестрикциях в отношении России на случай эскалации напряженности вокруг Украины. Он предполагает в том числе введение санкций против президента РФ Владимира Путина, премьер-министра, глав МИД, Минобороны, начальника Генштаба ВС России и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2".