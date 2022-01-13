{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Захарова назвала слова Зеленского о готовности к саммиту "нормандской четверки" популизмом

Официальный представитель МИД РФ указала, что продолжаются попытки Киева выставить Москву стороной конфликта на юго-востоке Украины, чтобы "оправдать свое бездействие"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к саммиту "нормандской четверки" являются популистскими, Киеву сначала нужно выполнить предыдущие договоренности. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала, что продолжаются попытки Киева выставить Москву стороной конфликта на юго-востоке Украины, чтобы "оправдать свое бездействие". "К сожалению, наши западные партнеры, в том числе участвующие во встречах "нормандского формата" - Германия и Франция, - в этом Киеву потакают. Зачем они это делают, и к чему это приводит, я думаю, лучше поинтересоваться у них", - подчеркнула она.

"На этом фоне декларируемая президентом Зеленским готовность провести саммит "нормандской четверки" выглядит просто популистской. Мы уже неоднократно говорили, что для его проведения Киеву необходимо выполнить и домашнюю работу, и теперь уже работу над ошибками, то есть реализовать рекомендации предыдущей встречи в Париже", - отметила она.

Во вторник Зеленский на встрече с внешнеполитическими советниками лидеров ФРГ и Франции Йенсом Плётнером и Эмманюэлем Бонном заявил, что Украина готова предметно договариваться по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе во время нового саммита в "нормандском формате" (Россия, Германия, Украина и Франция).

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеЗахарова, Мария Владимировна
Отношения России и НАТО
Путин проинформировал премьера Израиля о предложениях РФ Западу по гарантиям безопасности
Президент РФ обсудил с Нафтали Беннетом взаимодействие на сирийском направлении и ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Путин проинформировал премьера Израиля о предложениях РФ Западу по гарантиям безопасности
Читать полностью