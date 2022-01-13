Захарова заявила, что игнорирование ситуации в Казахстане со стороны ОБСЕ безобразно

В Казахстане заявили, что страну атаковали террористы. Что мы знаем о них (а что нет)

"Я про ОБСЕ, видимо, уже не должна говорить после событий в Казахстане и безобразного игнорирования этой ситуации со стороны ОБСЕ. Вообще мы задаемся вопросом, а существует ли секретариат этой организации, что там с руководством, на новогодних ли они праздниках все были или уже вернулись в Вену?" - задалась вопросом дипломат.

Кроме того, Захарова обратилась к организации с вопросом по оценке гуманитарной ситуации на Украине. "Где вы, сотрудники секретариата ОБСЕ? Что с вами происходит, читаете ли вы новости, следите ли вы за обстановкой в Казахстане, в других странах, на Украине? Как вы оцениваете то, что там происходит в сфере прав человека, защиты свободы слова и вообще физической защиты журналистов? - продолжила она. - Это, конечно, тема для глубокого и неприятного для руководства ОБСЕ разговора".