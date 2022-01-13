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Протесты в Казахстане
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Захарова заявила, что игнорирование ситуации в Казахстане со стороны ОБСЕ безобразно

По словам официального представителя МИД РФ, возникает вопрос о работе секретариата организации

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Игнорирование ситуации в Казахстане со стороны ОБСЕ безобразно, возникает вопрос о работе секретариата организации. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Я про ОБСЕ, видимо, уже не должна говорить после событий в Казахстане и безобразного игнорирования этой ситуации со стороны ОБСЕ. Вообще мы задаемся вопросом, а существует ли секретариат этой организации, что там с руководством, на новогодних ли они праздниках все были или уже вернулись в Вену?" - задалась вопросом дипломат.

Кроме того, Захарова обратилась к организации с вопросом по оценке гуманитарной ситуации на Украине. "Где вы, сотрудники секретариата ОБСЕ? Что с вами происходит, читаете ли вы новости, следите ли вы за обстановкой в Казахстане, в других странах, на Украине? Как вы оцениваете то, что там происходит в сфере прав человека, защиты свободы слова и вообще физической защиты журналистов? - продолжила она. - Это, конечно, тема для глубокого и неприятного для руководства ОБСЕ разговора".

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КазахстанРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПротесты в Казахстане
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