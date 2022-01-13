Лавров 19 января в Москве встретится с послами стран СНГ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 января в Москве примет участие в ежегодной встрече с послами стран СНГ. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"19 января в Москве состоится ежегодная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами государств - участников СНГ. В этой встрече также примет участие председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев", - проинформировала дипломат.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, участники встречи обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, а также перспективы развития сотрудничества. "В ходе мероприятия планируется подвести итог совместной работы в рамках Содружества в юбилейном 2021 году, обсудить ключевые направления взаимодействия на перспективу. Участники по традиции обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - добавила Захарова.