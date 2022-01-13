Захарова: закон о национальном сопротивлении может усилить дестабилизацию на Украине

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Вступивший в силу на Украине закон о национальном сопротивлении может привести к дополнительной дестабилизации обстановки в стране и полному хаосу. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С 1 января текущего года на Украине вступил в силу закон о национальном сопротивлении. Теперь с большой долей вероятности оружие может попасть в руки радикальных, плохо контролируемых властями националистов. К чему это может привести, я думаю, вы догадываетесь, - к дополнительной дестабилизации обстановки, к резне и, вообще, к полному хаосу", - указала дипломат.

Захарова также обратила внимание на усиление "насильственной украинизации" в стране и отметила вступающий в силу с 16 января закон об обеспечении и функционировании украинского языка как государственного. "Согласно этой новелле, печатные СМИ должны издаваться на украинском языке, - продолжила она. - Это уже попахивает настоящими репрессиями".

На Украине с 1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления", которым определено, что организация и выполнение задач территориальной обороны возлагаются на Силы территориальной обороны как составную часть Вооруженных сил Украины, а непосредственное руководство территориальной обороной осуществляется главнокомандующим Вооруженных сил Украины через командующего Силами территориальной обороны.

Войска территориальной обороны - это резервный компонент Вооруженных сил Украины. На Украине 25 бригад территориальной обороны, в которых числится до 100 тысяч человек. Но, сколько людей на самом деле регулярно проходят военные занятия, сборы и учения, - неизвестно. Президент Владимир Зеленский 1 января назначил командующим Силами территориальной обороны украинской армии Юрия Галушкина.