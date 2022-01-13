Рябков: Россия не может верить НАТО, что обусловило ее инициативу о гарантиях безопасности

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Выдвинутая Москвой инициатива о гарантиях безопасности свидетельствует о сделанных ранее Россией выводах относительно невозможности доверять Североатлантическому альянсу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в четверг в интервью RTVI.

"У истории нет сослагательного наклонения, и президент России [Владимир Путин], давший МИД задание срочно выйти на договоренности о юридически обязывающих гарантиях безопасности, как раз и сформулировал то, какой урок мы все извлекли из прошедшего периода: верить людям в НАТО и в натовских странах просто не получается", - подчеркнул замминистра.

"Это время прошло, закончилось. Время полутонов осталось позади, время иллюзий давно уже в глубоком прошлом. Мы не будем плакать о пролитом молоке, это несерьезно и несолидно", - добавил Рябков. По его словам, России нужно смотреть в будущее и формировать сферу безопасности, оптимальную для страны и обеспечения ее развития.

Замминистра добавил, что Москву не должны волновать процессы внутри НАТО, главное - результирующий ответ на российские инициативы. "НАТО функционирует как такой черный ящик: закачиваешь одно, а что будет на выходе можно, наверное, предсказать, но гарантировать нельзя", - добавил Рябков.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО.