Путин призвал различать митинговавших в Казахстане и вооруженных участников беспорядков

В Казахстане заявили, что страну атаковали террористы. Что мы знаем о них (а что нет)

"Разумеется, что - я уже об этом говорил - те люди, которые выступали за понижение цен на энергоносители, и те, которые с оружием в руках по несколько суток вели боевые действия с вооруженными силами, окружая их в местах дислокации, - это совсем разные люди и у них разные цели", - сказал Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который доложил о начале вывода контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана.

2 января в нескольких городах Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах. 13 января начался постепенный вывод миротворческого контингента ОДКБ с территории Казахстана, который продлится в течение нескольких дней.