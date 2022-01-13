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Протесты в Казахстане
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Путин призвал различать митинговавших в Казахстане и вооруженных участников беспорядков

Цели последних отличались от намерений тех, кто выступал против повышения цен на энергоносители, констатировал президент

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что у протестующих против повышения цен в Казахстане и вооруженных участников беспорядков были разные цели.

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"Разумеется, что - я уже об этом говорил - те люди, которые выступали за понижение цен на энергоносители, и те, которые с оружием в руках по несколько суток вели боевые действия с вооруженными силами, окружая их в местах дислокации, - это совсем разные люди и у них разные цели", - сказал Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который доложил о начале вывода контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана.

2 января в нескольких городах Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах. 13 января начался постепенный вывод миротворческого контингента ОДКБ с территории Казахстана, который продлится в течение нескольких дней.

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Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияПротесты в Казахстане
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