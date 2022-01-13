Лавров: неспособность решить ситуацию вокруг Косова демонстрирует импотенцию Евросоюза

ТАСС, 13 января. Неспособность Брюсселя помочь в разрешении ситуации в Косове демонстрирует импотенцию Евросоюза. Об этом заявил в четверг в эфире программы "Большая игра" на Первом канале министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он обратил внимание на достигнутую при посредничестве ЕС договоренность между Белградом и Приштиной о создании сообщества сербских муниципалитетов в Косове в 2013 году. "ЕС продемонстрировал свою неспособность помогать достигать решений в очень сложной косовской ситуации. А в Косове руководители Приштины сказали, что не будут выполнять, хотя это все было подписано. И импотенция ЕС проявляется с тех пор", - констатировал Лавров.

"Вот это сообщество сербских муниципалитетов в Косове предполагало предоставление сербам прав автономных, значительно напоминающих то, что заключено в минских договоренностях для Донбасса, для ДНР и ЛНР. И там, и там ЕС принимал решающее участие. Обе эти договоренности касаются прав славян, православных, и в обоих случаях ЕС не хочет и пальцем пошевелить, чтобы страна, которая блокирует реализацию этих соглашений, выполнила свои обязательства", - отметил министр иностранных дел РФ.