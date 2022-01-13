Володин заявил, что диалог со СМИ обеспечивает принцип открытости работы Госдумы

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе поздравления парламентского пула журналистов с Днем российской печати отметил, что депутаты нуждаются в диалоге с журналистами, так как это обеспечивает принцип открытости работы Госдумы. Это в свою очередь необходимо для выстраивания диалога с гражданским обществом, считает он.

"Государственная дума, наверное, как никакой другой орган власти, нуждается в диалоге с журналистами, представителями СМИ. Жизнь так быстротечна, что сейчас уже каждый депутат фактически является и журналистом, и блогером в одном лице, и носителем информации, человеком, который ее создает и сейчас распространяет. <...> Эти вызовы, безусловно, касаются и тех, кто работает профессионально с информацией, и тех, кто нуждается в том, чтобы эта информация доводилась до граждан, потому что принцип открытости позволяет избежать большого количества ошибок. Принцип открытости - важная основа для выстраивания и диалога с гражданским обществом", - отметил Володин.

В связи с этим, подчеркнул он, депутатам Госдумы важно, чтобы думский пул расширялся. Так, напомнил Володин, сегодня в Госдуме уже аккредитовано более 1000 журналистов. "Хорошо, когда есть конкуренция не только среди депутатов на выборах, но и среди представителей средств массовой информации <...> Но она должна быть здоровая", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что сегодня необходимо сохранить профессионализм в журналистике "и создать условия для тех, кто профессионально работает с информацией". "Давайте, говоря о 2022 годе, подумаем, что сделать для того, чтобы наша российская журналистика развивалась. Опираясь на профессиональные кадры, цифры, факты, два мнения", - отметил Володин, обращаясь к журналистам.

Спикер наградил дипломами парламентских журналистов за лучшее освещение деятельности Госдумы в 2021 году. В числе награжденных руководитель департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Марина Порошина - за организацию фотовыставки в Государственной думе, посвященной 60-летию первого полета человека в космос. "Хочется еще раз пожелать всем здоровья, счастья, творческой удачи, конечно, чтобы как можно быстрее в прошлое ушли все эти ограничения (связанные с пандемией коронавируса - прим. ТАСС). Чтобы мы вернулись к тем привычным форматам, когда воочию встречаемся, разговариваем", - отметил Володин.