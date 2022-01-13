Рябков назвал книги Snuff и iPhuck 10 провидческими в отношении американского общества

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что книги Виктора Пелевина Snuff и iPhuck 10 предугадывают проблемы, с которыми сталкивается американское общество.

"Вот это провидческие книги о том, что может происходить в американском обществе", - сказал он в интервью RTVI об этих книгах Пелевина. По его словам, общество в США "испытывает определенные проблемы с самоидентификацией в разных своих сегментах и со взглядом в будущее".

"Я сказал бы, что США испытывают некоторые внутренние напряжения и точки дискомфорта от ряда обстоятельств, которые сложились внутри страны, но и от меняющейся международной обстановки. Вспоминается фильм "Джокер", который был в какой-то мере провидческим", - добавил замминистра.

Идея романов Пелевина Snuff и iPhuck 10 сводится к тому, что общество все сильнее становится зависимым от технологий и испытывает проблемы с самоопределением, со временем теряя свои человеческие черты.