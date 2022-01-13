МИД РФ получило ноты благодарности от зарубежных партнеров за вывоз граждан из Казахстана

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России получило ноты от зарубежных партнеров с выражением благодарности за помощь по вывозу их граждан из Казахстана в период массовых беспорядков. Об этом в четверг на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В круглосуточном режиме работала горячая линия Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ, с помощью которого за короткий период времени было обработано более 2 700 обращений. <...> Мы продолжаем получать письма от наших граждан, между прочим, и зарубежных тоже, даже получили ноты от наших зарубежных партнеров с выражением благодарности за помощь в сложных условиях", - сказала она.

"Ситуация (в Казахстане - прим. ТАСС) потребовала принятия экстренных мер, в том числе и по линии министерства иностранных дел, посольства в Нур-Султане и генерального консульства в Алма-Ате для организации вывоза рейсами военно-транспортной авиации министерства обороны нашей страны граждан как России, так и государств ОДКБ и не только", - указала Захарова. Дипломат отметила, что в общей сложности благодаря скоординированным межведомственным усилиям из Казахстана в Россию было вывезено более 2 200 человек.

"В работе дежурных с российскими гражданами и в социальных сетях продолжаем рекомендовать проявлять бдительность, выдержку, избегать посещение мест массового скопления людей, следить за сообщениями Министерства иностранных дел России и ближайших консульских учреждений", - напомнила она.