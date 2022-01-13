Захарова заявила, что РФ считает правильным шагом контакты талибов с афганской оппозицие

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россия считает правильным шагом контакты представителей сформированного движением "Талибан" (запрещено в РФ) временного правительства с афганской оппозицией. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Москва обратила внимание на контакты исполняющего обязанности министра иностранных дел сформированного талибами кабмина Амира Хана Моттаки в ходе визита в Тегеран в период с 8 по 10 января с некоторыми оппозиционными деятелями Афганистана.

"Несмотря на то, что к конкретным результатам, судя по той информации, которая у нас есть, они не привели, мы считаем это шагом в правильном направлении, который, надеемся, будет способствовать процессу национального примирения и формированию этнополитически сбалансированного правительства в Афганистане", - указала Захарова.

Она также выразила слова поддержки Афганистану в связи с рядом стихийных бедствий, которые произошли в стране в начале 2022 года.

В понедельник афганский телеканал 1TV сообщил, что Моттаки провел встречу в Иране с лидером Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмадом Масудом.