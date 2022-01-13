Захарова: РФ рассчитывает на скорое формирование нового правительства в Судане

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россия надеется, что в ближайшее время будет сформировано новое правительство Судана, способное решить социально-экономические проблемы страны. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем на формирование в ближайшее время нового дееспособного правительства Судана, которому предстоит предпринять энергичные усилия с целью решения насущных задач переходного периода, прежде всего, в социально-экономической сфере. Подтверждаем неприемлемость любого вмешательства извне во внутренние дела этой страны, как и любой другой", - сказала она.

Дипломат рекомендовала суданцам руководствоваться высшими национальными интересами, проявить ответственный подход и воздерживаться от шагов, которые способны привести к обострению внутриполитического кризиса.

Захарова добавила, что РФ продолжает оказывать содействие Судану, с которым Москву "традиционно связывают узы дружбы". "Напомню, по линии МЧС России готовится отправка партии продовольственной пшеницы в виде гуманитарной помощи", - отметила она.