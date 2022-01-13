МИД РФ подтвердил готовность Москвы содействовать урегулированию ситуации в Мали

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов принял в четверг назначенного посла Республики Мали в России Харуна Самаке, который вручил копии верительных грамот. В ходе беседы была подтверждена готовность содействовать урегулированию ситуации в Мали, сообщается на сайте МИД РФ.

"С российской стороны была подтверждена готовность и далее оказывать необходимую поддержку внутрималийскому урегулированию и скорейшей стабилизации обстановки в Мали как на двусторонней основе, так и в соответствующих многосторонних форматах", - говорится в сообщении.

Как указали в министерстве, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам дальнейшего поступательного развития дружественных отношений двух стран с акцентом на тематику расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях. Также был констатирован настрой Москвы и Бамако на углубление политического диалога и координации позиций в рамках ООН и других международных организаций.