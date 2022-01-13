Захарова призвала Нидерланды прекратить агрессивную риторику в стиле холодной войны

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы Минобороны Нидерландов Хенка Кампа о том, что Россия якобы создает угрозы безопасности в космосе, призвала не заниматься агрессивной риторикой в стиле холодной войны.

"Хотелось бы еще раз предложить нидерландским партнерам не придумывать мнимого врага, вовлекаясь в агрессивную риторику в стиле холодной войны, сконцентрироваться на совместных решениях реальных вопросов в области международной информационной безопасности, актуальность и острота которых с каждым днем только лишь возрастает", - указала она.

Захарова назвала данное заявление "антироссийским выпадом" и частью проводимой НАТО пропагандистской кампании по дискредитации российской космической деятельности и инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. "Это очередная попытка представить ситуацию в искаженном виде, чтобы отвлечь внимание международной общественности от настоящих, реальных угроз в космосе", - добавила она.

"Действия России в космическом пространстве не имеют конфронтационной направленности, не создают помех для функционирования иностранных космических аппаратов и осуществляется в строгом соответствии с международным правом", - отметила официальный представитель МИД РФ.