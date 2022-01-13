Рябков: РФ может провести мероприятия по линии ВМФ, если США будут провоцировать Россию

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россия может провести мероприятия по линии Военно-морского флота (ВМФ), если Соединенные Штаты будут провоцировать и продолжать оказывать военное давление на РФ. Об этом в четверг заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли вообще вероятность развертывания российской военной инфраструктуры, например в Венесуэле или на Кубе, Рябков сказал: "Я не хочу ничего подтверждать, ничего исключать здесь тоже не буду". "В американской стилистике опциональность политики внешней, военной - это краеугольный камень обеспечения мощного влияния этой страны в мире. Зависит от действий американских коллег, - добавил замминистра. - Президент России многократно высказывался, в том числе и на эту тему, каковы могут быть мероприятия, например, по линии российского Военно-морского флота, если дело пойдет совсем в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима на нас со стороны США. Мы не хотим этого, дипломаты должны договориться".

"Пусть генералы, адмиралы, профессионалы занимаются этим. Мы приняли к сведению некоторые идеи, которые высказали на эту тему американцы в Женеве, так называемый деконфликтинг. Мы хотим, к примеру, усовершенствовать действующее с 1972 года двустороннее соглашение о предотвращении опасных инцидентов на море и в воздушном пространстве над ним. Это серьезный вопрос", - отметил замглавы МИД РФ.

"Темп улитки"

Вместе с тем он отметил, что американцы, в отличие от многих союзников по НАТО, крайне медленно, "темпом улитки" движутся по этому вопросу, хотя сами же говорят о том, что нужно избегать подобных опасных сближений, каких-то потенциальных ситуаций, когда риск просчета возрастает, возникает какая-то опасность для эскалации". "И мы ровно за это (избегание опасных ситуаций - прим. ТАСС). Давайте этим заниматься", - добавил Рябков.

Замглавы МИД допустил возможность ускорения проработки этого вопроса после российско-американских контактов в Женеве. "Но эту тему мы ведем давно, и она во многих аспектах настолько хорошо проработана, исхожена вдоль и поперек, что здесь нет ничего неизведанного, грубо говоря, многое другое, то и чем могли бы сейчас заняться военные в плане недопущения опасной эскалации, нарастания конфронтации, мы просто не можем осуществить, потому что сохраняется перспектива дальнейшего расширения НАТО", - добавил он.

По его словам, американцы хотят запустить диалог с РФ по каким-то фрагментам ситуации в сфере безопасности. "И тем самым, грубо говоря, выпустить пар из российской позиции, сбросить давление, снять напряжение, а при этом, прикрываясь вот этим диалогом по фрагментам, продолжать тот же самый процесс геополитического, военного освоения все новых и новых территорий, приближаясь все ближе и ближе к Москве, извините, называя вещи своими именами, - подчеркнул замминистра. - Когда они наконец поймут, что им надо откатиться назад и признают это, и положат на бумагу, и дадут юридические гарантии этого, тогда откроются шлюзы, откроются возможности для масштабного разговора военных по важным, но вторичным аспектам всей этой ситуации".