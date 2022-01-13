Захарова: Россия ведет работу по разрешению ситуации с высылкой дипломата РФ из Косова

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россия проводит работу с руководством секретариата ООН в Нью-Йорке, чтобы ситуация, связанная с объявлением персоной нон-грата российского представителя миссии ООН в Косове, получила разрешение. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы проводим соответствующую работу с руководством секретариата ООН в Нью-Йорке и миссии в Белграде с тем, чтобы это самоуправство Приштины получило должный отпор", - сказала она.

По словам дипломата, эта ситуация до сих пор "не получает своего разрешения". "Эта экстремистская выходка Приштины продолжает провокационную линию косовских властей, которая нацелена на выдавливание из ооновской миссии в край тех, кто объективно оценивает местные реалии", - отметила Захарова.

"Фактически речь идет о навязывании местными структурами, которые не имеют международной правосубъектности, своих решений в миссии ООН в Косово, а это идет вразрез с духом и буквой резолюции СБ ООН 1244, и в первую очередь, конечно, Организация Объединенных Наций и ее секретариат должны уделить этому повышенное внимание", - подчеркнула дипломат.

31 декабря 2021 года министр иностранных дел непризнанного Косова Доника Гервала по предложению премьера Косова Альбина Курти объявила персоной нон грата российского сотрудника Миссии ООН в Косове и Метохии "из-за вредного влияния, которое нарушило национальную безопасность".