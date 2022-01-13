Захарова раскритиковала обвинения в адрес России об "оккупации Казахстана"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что люди, рассуждающие о какой-то трансформации Казахстана после ввода миротворцев ОДКБ, не уважают суверенитет республики и "не осознают независимости этого государства".

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Соответствующее высказывание Захарова сделала после вопроса, заданного ей в ходе брифинга в четверг, о негативной реакции, высказанной в Турции после ввода миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. По словам журналистки, помощник турецкого президента Ихсан Шенер заявлял об "оккупации Казахстана" Россией.

"Люди, организации, деятели, структуры, силы, которые используют такие выражения, как свидетельствующие о некой трансформации, полной трансформации, например, Казахстана из одного состояния в другое, "вывести", "ввести", "превратить" и так далее, и при этом они не принадлежат, не являются гражданами, субъектами, юридическими лицами Казахстана, значит они не уважают суверенитет этой страны", - сказала она. Захарова также заявила, что знакома с высказыванием Шенера по этому поводу и в них нет "прямых обвинений в адрес РФ в оккупации Казахстана".

Официальный представитель МИД РФ также раскритиковала слова Шенера о "советском гнете" Казахстана, отметив, что подобная трактовка истории республики турецким официальным лицом вызывает у России недоумение. "Ихсан Шенер характеризует Республику Казахстан как страну, которая сначала, как он сказал, освободилась от "советского гнета", а ныне "некие силы якобы вновь угрожают поставить ее под бессмысленное ярмо". Какое-то высокохудожественное и явно нереалистичное выражение и стиль. Подобная трактовка как советской, так и современной истории Казахстана из уст турецкого официального лица вызывает, мягко говоря, недоумение", - продолжила Захарова.

Она добавила, что такие высказывания не способствуют оздоровлению обстановки в такой непростой период для Казахстана и не соответствуют духу российско-турецкой дружбы. Дипломат отметила, что все действия РФ в отношении Казахстана основаны на понимании суверенитета республики. "Наша страна исходит из того, что Казахстан является суверенным, независимым государством. Ему можно оказывать содействие, развивать отношения, помогать", - заключила Захарова.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах. С 13 января миротворческий контингент ОДКБ начал возвращение в страны базирования.