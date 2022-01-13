МИД РФ осудил националистические высказывания казахстанского министра Умарова

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Москва считает неприемлемыми публиковавшиеся в СМИ высказывания националистического толка нового министра информации Казахстана Аскара Умарова. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Высказывания, которые мы видели, они цитировались в СМИ и, безусловно, являются неприемлемыми. Любые националистические, ксенофобские высказывания, разжигающие чувство ненависти или неприязни между народами, народностями, национальностями неприемлемы, потому что это наша принципиальная позиция", - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

"Возможно, что-то приписывается, чего не говорилось, но я опровержений не видела", - добавила она.

При этом Захарова подчеркнула, что назначение членов правительства является суверенным делом Казахстана. Она также отметила, что руководство республики "твердо следует курсу на всестороннее углубление дружественных отношений" с РФ и на обеспечение прав всех без исключения граждан Казахстана.

Сам Умаров в связи с соответствующими публикациями СМИ заявил, что не является тем, кем его "пытаются представить", и на предыдущих должностях "старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерам".