Постпред РФ: Россия не получила четкого ответа на свои предложения по безопасности

БРЮССЕЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Россия не услышала четкого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности на заседании постоянного совета ОБСЕ. Об этом в четверг заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич на брифинге в Вене.

"Лучше, чем ничего". В Женеве подвели первые итоги переговоров РФ и Запада по безопасности

"Адекватного ответа или какой-то реакции на наши предложения мы, к сожалению, не услышали от наших партнеров. Все вращалось вокруг их озабоченностей и якобы агрессивного поведения России, особенно в контексте украинских событий. Они по-своему интерпретировали закрепленный в документах ОБСЕ принцип неделимости безопасности", - отметил Лукашевич.

Он отметил, что Россия не ставит Западу ультиматум, а предлагает профессионально разобраться с проблемами и найти компромиссы.

"Мы не ставим ультиматум, а предлагаем профессионально разобраться в проблемах, которые возникли у РФ и других государств, и найти компромиссы на этот счет. Ждем реакции от наших партнеров в сжатые сроки, это не растянутый процесс на месяцы и годы", - сказал он.

Позиция Запада по итогам переговоров в Женеве и Брюсселе указывает на то, что конструктивной реакции на предложения России не будет, заявил Лукашевич.

"Единственное, что я понимаю, что скоординированная позиция так называемого коллективного Запада подталкивает к тому, что конструктивной реакции мы на наши предложения, к сожалению, не получаем. По крайней мере, у меня такое впечатление. Это, безусловно, вызывает разочарование. Я хотел бы ошибаться", - сказал он.