Захарова: "заморожен" не "нормандский формат", а выполнение Киевом минских соглашений

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Киев должен "разморозить" выполнение минских договоренностей, иного способа урегулирования внутриукраинского конфликта не существует. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

По ее словам, говорить о "заморозке" деятельности "нормандской четверки" некорректно. "Реализация киевским режимом минских договоренностей - вот что "заморожено", - отметила дипломат. - Нужно, чтобы они это все "разморозили". Других реалистических опций для урегулирования ситуации с внутриукраинским кризисом просто не просматривается".

"Делать заявления о проведении, расширении, сужении или придумывании новых форматов, о доработке или переработке переговорных процессов, не делая базовых вещей и не реализуя данных как письменно, так и устно обещаний и заверений, - это популизм, - продолжила Захарова. - Это отвлечение внимания от того, что киевский режим сделать обязан".

По ее словам, все необходимое "для продвижения вперед к урегулированию или по пути урегулирования у киевского режима имеется". "Во-первых, это минские договоренности, а во вторых - заверения и переподтвержденная позиция мирового сообщества об их безальтернативности, - подчеркнула официальный представитель дипведомства. - Не хватает самого главного - политической воли, а, может быть, силы воли, духа или еще чего-то, связанного именно с желанием киевского режима это сделать".