Путин регулярно получает доклады о ходе переговоров по гарантиям безопасности

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин регулярно получает доклады о том, как продвигаются переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Женеве подвели первые итоги переговоров РФ и Запада по безопасности

"Лучше, чем ничего".

"Лучше, чем ничего". В Женеве подвели первые итоги переговоров РФ и Запада по безопасности

"Президент получает доклады регулярно", - сказал он в ответ на вопрос, доложено ли Путину о состоявшихся консультациях.

Как заявил Песков, ситуация по итогам переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности в целом понятна Кремлю.

"Ситуация в целом ясна. Предстоит еще дождаться обещанных письменных формулировок оппонентов", - сказал он в ответ на вопрос, когда планируется подвести итоги всех трех раундов переговоров.