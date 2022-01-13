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Переговоры России и США по гарантиям безопасности
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Путин регулярно получает доклады о ходе переговоров по гарантиям безопасности

Как заявил пресс-секретарь президента РФ, ситуация по итогам переговоров "в целом ясна"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин регулярно получает доклады о том, как продвигаются переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Президент получает доклады регулярно", - сказал он в ответ на вопрос, доложено ли Путину о состоявшихся консультациях.

Как заявил Песков, ситуация по итогам переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности в целом понятна Кремлю.

"Ситуация в целом ясна. Предстоит еще дождаться обещанных письменных формулировок оппонентов", - сказал он в ответ на вопрос, когда планируется подвести итоги всех трех раундов переговоров.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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