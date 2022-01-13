МИД РФ: ОБСЕ потенциально может сыграть полезную роль по договоренностям о гарантиях

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) потенциально может сыграть полезную роль в поддержке договоренностей о гарантиях безопасности, если они будут достигнуты между Россией и США и НАТО. Об этом говорится в сообщении МИД РФ об обсуждении на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ проблем в сфере евробезопасности и российских предложений по долгосрочным юридически обязывающим гарантиям России на западных рубежах.

"ОБСЕ потенциально может сыграть полезную роль, чтобы поддержать договоренности, если они будут достигнуты между Россией и США, Россией и НАТО", - указали в дипведомстве.

Российская сторона на заседании подчеркнула, что европейская безопасность напрямую зависит от отношений двух ядерных держав - РФ и США, и сторонам необходимо достичь согласия по ключевым вопросам в этой сфере. "Здесь наступил момент истины, когда необходимо определиться, пойдем ли мы по пути материализации принципа неделимости безопасности, зафиксированного на высшем уровне в документах ОБСЕ, или скатимся в конфронтацию по лекалам холодной войны, новую гонку вооружений, соревнование угроз-контругроз с очевидными рисками для всех государств - участников ОБСЕ. Последняя опция может иметь необратимые последствия", - подчеркнули в МИД РФ.

Дипломаты РФ обратили внимание партнеров по ОБСЕ на деградирующую ситуацию в сфере европейской безопасности, "которая достигла предела, после которого на континенте может возникнуть кризис с непредсказуемыми последствиями", а также указали на причины сложившейся ситуации. Как отметили в министерстве, странам организации были даны разъяснения о недопустимости военного освоения США и НАТО территории Украины, дальнейшего продвижения альянса на Восток и размещения угрожающих систем вооружений вблизи российских границ.

"Появление у российских рубежей ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к объектам в центральной России недопустимо. Поэтому не видим альтернативы выработке твердых юридически обязывающих гарантий", - подчеркнули на Смоленской площади. На заседании было обозначено требование РФ о недопущении расширения НАТО на Восток, которое соответствует "не раз подтвержденным в документах ОБСЕ принципам о том, что никто не будет укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других государств, а при выборе способов обеспечения собственной безопасности страны будут учитывать законные озабоченности других".

"До сведения государств - участников ОБСЕ доведен тезис о безальтернативности создания международно-правовой системы безопасности в Евроатлантике на принципах равной и неделимой безопасности с опорой на отказ от попыток добиться военного превосходства, обязательства о неприменении силы и угрозы ее использования, а также действий, наносящих ущерб взаимной безопасности", - заключили в министерстве.

О переговорах по гарантиям безопасности

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.