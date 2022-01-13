Фрагментарный диалог без гарантий. России и Западу не удалось договориться

Важнейшим требованием Москвы остается отказ альянса от расширения на восток и возвращение его военных к границам 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия - НАТО. Ни Вашингтон, ни Брюссель не готовы давать такие гарантии, ссылаясь в том числе на то, что ни одну страну не заставляли входить в организацию.

Россия не видит смысла проводить новые раунды встреч в ближайшее время, но ждет письменных ответов и предложений Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Серия переговоров между Россией и странами Запада по гарантиям безопасности, предложенным Москвой в конце 2021 года, ожидаемо не принесла немедленных результатов. В Вашингтоне и Брюсселе по-прежнему не собираются гарантировать отказ от расширения НАТО, а Москва не соглашается обсуждать менее важные вопросы без урегулирования основного.

что показал первый раунд переговоров по безопасности между РФ и США

Женевский старт: что показал первый раунд переговоров по безопасности между РФ и США

"Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса. Мы не откажемся от двустороннего сотрудничества с суверенными странами, которые хотят работать с США", - заявляла первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман.

Эту же позицию озвучил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, назвавший расширение НАТО "краеугольным камнем в распространении свободы и демократии в Европе". Такой подход, подчеркнул он, распространяется и на Украину: "Только Украина и 30 членов НАТО могут решать, когда Киев готов стать членом альянса. У России нет вето в вопросе о том, может ли Украина присоединиться к организации".

В ответ замглавы МИД РФ Александр Грушко, участвовавший в заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе 12 января, предупредил, что включение в альянс новых членов "сопряжено с рисками, которые перевесят любое решение о расширении". Москва готова принять не только политические, но и "военно-технические" меры, отметил он.

Фрагментарный диалог

Говоря о позиции Запада, замглавы МИД РФ Сергей Рябков (участвовал в первом этапе консультаций - российско-американских переговорах в Женеве 10 января) обрисовал ее так: "Давайте говорить, но о том, что интересует нас, то есть Запад".

Американцы, уверен он, хотят запустить диалог по каким-то отдельным направлениям "и тем самым, грубо говоря, выпустить пар из российской позиции, сбросить давление, снять напряжение", продолжая "тот же самый процесс геополитического, военного освоения все новых и новых территорий".

Как заявляла Шерман, Вашингтон и Брюссель готовы вести с Москвой диалог по ряду вопросов, связанных с обеспечением безопасности в Европе и мире, в том числе "предотвращения конфликтов, налаживания коммуникаций, обеспечения прозрачности" при проведении военных маневров. Возможны и переговоры по вопросу контроля над вооружениями и размещения ракет на европейской территории. А вот вопрос численности американских войск в Европе "не стоит на повестке дня" и "не обсуждается".

Для Москвы все это, однако, вторично относительно проблемы расширения НАТО. Как подчеркивал Рябков, "когда они, наконец, поймут, что им надо откатиться назад, и признают это, и положат на бумагу, и дадут юридические гарантии этого, тогда откроются шлюзы, откроются возможности для масштабного разговора военных по важным, но вторичным аспектам всей этой ситуации".

Украина как камень преткновения

Представители и США, и НАТО на переговорах называли условием продолжения диалога "деэскалацию" ситуации вокруг Украины, на границе которой якобы сосредоточены российские войска. Москва в ответ настаивала, что вовсе не собирается нападать на соседа и не будет обсуждать отвод сил, находящихся на ее территории.

В случае эскалации Вашингтон готов применить против Москвы санкции, которые, по словам Шерман, выйдут "далеко за рамки того, что произошло в 2014 году". В среду американские сенаторы предложили пакет таких мер, предполагающий помимо прочего персональные санкции против российского руководства, включая президента Владимира Путина. Глава МИД РФ Сергей Лавров позднее назвал этот шаг "своего рода <...> нервным срывом", а Рябков напомнил: "Россия никогда под давлением не прогибалась, никогда не поддавалась под угрозами и при шантаже".

По словам Грушко, деэскалация возможна, если Киев заставят выполнять Минские соглашения, а страны НАТО прекратят "всякое военное содействие" Украине, включая поставки оружия, и отзовут оттуда своих "инспекторов, инструкторов, офицеров и солдат".

Что дальше

Все участники переговоров отметили, что сам факт их проведения можно считать положительным, но пока к результатам они не привели.

Однако Запад готов к продолжению: так, Столтенберг заверил, что члены НАТО "всегда готовы взаимодействовать с РФ посредством содержательного диалога", и высказался за возобновление работы дипломатических миссий в Москве и Брюсселе. Шерман назвала состоявшиеся встречи не переговорами о конкретных документах, а "дискуссией для лучшего понимания друг друга", по итогам анализа которой Вашингтон проведет "дальнейшие переговоры с российским правительством". По ее словам, американская сторона не устанавливала конкретных сроков по переговорам с Россией, хотя и "готова двигаться так быстро, насколько возможно".

России сейчас, по словам Рябкова, нужна реакция США и НАТО "не в форме просто комментариев и устных заявлений", а в письменном виде - такое изложение позволит определить инструменты и дальнейшие переговорные форматы. На данный момент разговор зашел в тупик, и смысла в ближайшие дни "вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения" нет.

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации, которое стало третьим и заключительным раундом переговоров, констатировал: "Единственное, что я понимаю, что скоординированная позиция так называемого коллективного Запада подталкивает к тому, что конструктивной реакции мы на наши предложения, к сожалению, не получаем <...> Это, безусловно, вызывает разочарование".