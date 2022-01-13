Посол России в Дании назвал доклад спецслужб королевства о шпионаже РФ операцией прикрытия

СТОКГОЛЬМ, 13 января. /ТАСС/. Утверждения Службы полицейской разведки Дании (PET) о возросшей активности иностранных спецслужб, в первую очередь России, Ирана и Китая, - это операция для прикрытия скандала вокруг предоставления датскими властями Агентству национальной безопасности (АНБ) США доступа к кабелям связи на территории королевства. Так прокомментировал в четверг доклад ведомства посол России в Дании Владимир Барбин.

"Деятельность Посольства России и других российских представительств в Дании осуществляется в строгом соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Россия заинтересована в добрых отношениях с Данией, и других целей у России нет. Утверждения Службы безопасности и разведки Дании об угрозе российского шпионажа следует рассматривать исключительно как операцию по прикрытию скандала, связанного с предоставлением датскими властями Агентству национальной безопасности США доступа к кабелям связи, которые проходят через датскую территорию. В результате объектами американской слежки могли стать не только европейские, но и российские и датские граждане", - отмечается в заявлении посла, размещенном на сайте дипломатической миссии.

Он также обратил внимание на заявления о причастности России к фабрикации письма министра иностранных дел Гренландии. "Что же касается упомянутого в докладе Службы безопасности и разведки Дании заявления о причастности России к фабрикации письма министра иностранных дел Гренландии, то никаких доказательств Служба безопасности и разведки Дании не представила. Их и не может быть. Россия никогда не стремилась вносить раскол в отношения между Копенгагеном и Нууком. Провокационные действия с целью посеять взаимное недоверие, противопоставить одни арктические государства другим - это методы из арсенала других столиц, но не Москвы", - подчеркивает Барбин.

Посол также обращает внимание на то, что РФ проводит курс на развитие отношений сотрудничества со всеми соседями по Арктическому региону. "С российской же стороны последовательно проводился и продолжает проводиться курс на развитие отношений сотрудничества со всеми соседями по Арктическому региону. Видимо, это не всем по душе", - подытожил дипломат.

О докладе

В своем докладе Служба полицейской разведки Дании написала, что обеспокоена возросшей активностью иностранных спецслужб, в первую очередь России, Ирана и Китая. Как пояснил начальник отдела контрразведки PET Андерс Хенриксен, под "разведывательной деятельностью" датская сторона понимает шпионаж, а также использование информации в целях пропаганды и "прямые иностранные инвестиции". Согласно его утверждениям, Россия занимается в Дании шпионажем через агентов и с помощью кибертехнологий, интересуется оборонной политикой, членством Дании в НАТО, ЕС и ООН.

В начале лета некоторые СМИ в Германии, Дании, Швеции сообщили о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Der Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями. Выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону Ангелы Меркель, когда она занимала пост канцлера.

В ноябре также стало известно о фактах шпионажа со стороны АНБ на шведских оборонных предприятиях: слежка велась с американской базы в Дании. Интерес для разведки представляли шведская компания Saab и датский концерн Terma. По данным журналистов, АНБ обеспечило себе доступ к оптоволоконным кабелям и компьютерному центру в Амагере, что позволило отслеживать трафик данных Нидерландов, Норвегии, Франции, Германии, датских политических институтов и шведских военных. По некоторым данным, одним из объектов шпионажа являлась программа шведского многоцелевого истребителя 4-го поколения Gripen.

В декабре 2019 года автор статьи "Сфабрикованное письмо министра, призванное внести раскол в отношения между Данией и США, играет ключевую роль в дезинформационной кампании" в газете Politiken заявил о причастности Москвы к фабрикации письма министра по вопросам образования, культуры, церкви и иностранных дел правительства Гренландии Ане Лоне Баггер американскому сенатору-республиканцу Тому Коттону с просьбой увеличить финансовую поддержку референдума о независимости. В МИД РФ назвали публикацию безответственной и бездоказательной фальшивкой, сознательно искажающей реальную политику России в Арктике.