Эксперт считает дальнейшую эскалацию вероятным сценарием развития отношений РФ и НАТО

По словам аналитика, первый сценарий о начале переговоров по сугубо военно-техническим аспектам европейской безопасности менее вероятен, но более предпочтителен для Запада. "По таким вопросам, как контроль над обычными и ядерными вооружениями, укрепление механизма деконфликтинга на российско-натовских границах, решение вопроса с размещением или неразмещением ракет средней и меньшей дальности в Европе и так далее. При этом уходя от обсуждения фундаментальных политических вопросов и принципов европейской безопасности, вопросов о расширении НАТО и о того, чтобы зафиксировать новые правила игры в европейской безопасности, в соответствии с которыми НАТО и США должны уважать жизненно важные интересы России и ее национальной безопасности", - указал он.

"То есть Запад предлагает вывести эти политические вопросы за скобки и сконцентрироваться на обсуждении исключительно военно-технических вопросов. И тем самым как бы деэскалировать ситуацию и сделать обсуждение фундаментально политических вопросов менее вероятным и значимым, поскольку РФ и Запад будут проявлять прогресс в части решения военно-технических вопросов", - пояснил Суслов.

Как отметил эксперт, данный сценарий заманчив тем, что еще несколько месяцев назад Россия не могла даже рассчитывать на продвижение вперед по данной проблематике, а сегодня НАТО уже не отказывается от этого диалога и только приветствует его. "Но, подчеркиваю, если мы пойдем по этому пути, мы дезавуируем собственные требования и сделаем обсуждение этих вопросы гораздо менее вероятным. Мы де-факто согласимся с неизбежностью дальнейшего расширения НАТО и приверженностью НАТО принципу о том, что ее расширение может быть безгранично", - отметил он.

Второй сценарий

По мнению Суслова, второй сценарий заключается в дальнейшей эскалации военно-политической напряженности между Россией и странами альянса. "Это неизбежно и необходимо, поскольку НАТО откажется от политики открытых дверей только в том случае, если придет к выводу о том, что эта политика уменьшает безопасность самих США и НАТО, что дальнейшее расширение НАТО грозит самим альянсу и США катастрофическими последствиями, вплоть до ядерной войны. Только в этом случае они будут вынуждены, опасаясь угрозы войны, отказаться от политики расширения и начать уважать интересы России", - пояснил он.