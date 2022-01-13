Эксперт считает дальнейшую эскалацию вероятным сценарием развития отношений РФ и НАТО

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Начало диалога сугубо по военно-техническим вопросам европейской безопасности либо дальнейшая военно-политическая эскалация являются двумя вероятными сценариями развития отношений РФ и НАТО после прошедших в Брюсселе переговоров по гарантиям безопасности. Такие прогнозы в беседе с ТАСС дал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.
Первый сценарий
По словам аналитика, первый сценарий о начале переговоров по сугубо военно-техническим аспектам европейской безопасности менее вероятен, но более предпочтителен для Запада. "По таким вопросам, как контроль над обычными и ядерными вооружениями, укрепление механизма деконфликтинга на российско-натовских границах, решение вопроса с размещением или неразмещением ракет средней и меньшей дальности в Европе и так далее. При этом уходя от обсуждения фундаментальных политических вопросов и принципов европейской безопасности, вопросов о расширении НАТО и о того, чтобы зафиксировать новые правила игры в европейской безопасности, в соответствии с которыми НАТО и США должны уважать жизненно важные интересы России и ее национальной безопасности", - указал он.
"То есть Запад предлагает вывести эти политические вопросы за скобки и сконцентрироваться на обсуждении исключительно военно-технических вопросов. И тем самым как бы деэскалировать ситуацию и сделать обсуждение фундаментально политических вопросов менее вероятным и значимым, поскольку РФ и Запад будут проявлять прогресс в части решения военно-технических вопросов", - пояснил Суслов.
Как отметил эксперт, данный сценарий заманчив тем, что еще несколько месяцев назад Россия не могла даже рассчитывать на продвижение вперед по данной проблематике, а сегодня НАТО уже не отказывается от этого диалога и только приветствует его. "Но, подчеркиваю, если мы пойдем по этому пути, мы дезавуируем собственные требования и сделаем обсуждение этих вопросы гораздо менее вероятным. Мы де-факто согласимся с неизбежностью дальнейшего расширения НАТО и приверженностью НАТО принципу о том, что ее расширение может быть безгранично", - отметил он.
Второй сценарий
По мнению Суслова, второй сценарий заключается в дальнейшей эскалации военно-политической напряженности между Россией и странами альянса. "Это неизбежно и необходимо, поскольку НАТО откажется от политики открытых дверей только в том случае, если придет к выводу о том, что эта политика уменьшает безопасность самих США и НАТО, что дальнейшее расширение НАТО грозит самим альянсу и США катастрофическими последствиями, вплоть до ядерной войны. Только в этом случае они будут вынуждены, опасаясь угрозы войны, отказаться от политики расширения и начать уважать интересы России", - пояснил он.
Суслов подчеркнул, что вариант эскалации гораздо более реалистичен на сегодняшний день с учетом того, как была сформулирована позиция Москвы на переговорах, как российские официальные лица постоянно подчеркивали неразрывность этих требований и как Россия продолжает заявлять о недопустимости разделения этой повестки уже после переговоров в Женеве и Брюсселе. "Иного пути заставить все-таки США и НАТО пересматривать фундаментальные принципы европейской безопасности не представляется", - добавил он.
В противном случае, указал аналитик, США и НАТО будут и дальше говорить о том, что требования РФ категорически неприемлемы, что НАТО остается абсолютно привержена своим принципам. "Но надо понимать, что эти принципы основывались на парадигме, что расширение НАТО безопасно для самого альянса. Вот надо дать понять НАТО, что этот период закончился. Что если политика открытых дверей продолжится, то это приведет к катастрофическим последствиям для безопасности не Украины, а самой НАТО. И чтобы их предотвратить, альянс должен перейти к другим принципам - принципам уважения интересов национальной безопасности другой великой державы ради предотвращения великодержавной войны", - сказал Суслов.
При этом эксперт отметил, что речь идет не о развязывании войны, а о том, что Россия должна предельно четко и недвусмысленно обозначить перспективы катастрофического ухудшения безопасности для США и НАТО, если они не согласятся пойти на пересмотр принципов. Это означает не применение военной силы, но предполагает, безусловно, ее демонстрацию, добавил он.
Кроме того, продолжил собеседник агентства, немаловажную роль может сыграть и усиление военно-политического сближения с Китаем. "Одним из главных интересов США является сосредоточение ресурсов и внимания на Китае ради максимального сдерживания Китая. Если Москва даст понять, что отказ США и НАТО учитывать российские озабоченности в Европе приведет к дальнейшему наращиванию взаимодействия Москвы и Пекина в военной сфере, то западные партнеры будут более уступчивыми", - отметил он.
Перспективы подписания соглашений
Эксперт также выразил сомнение в том, что было бы реалистично ожидать выработку юридически обязывающих гарантий и ратификацию соглашений в их нынешнем виде, так как западные страны просто не способны это обеспечить в условиях поляризации внутриполитической системы США. Кроме того, Польша и страны Прибалтики вряд ли пойдут на это, добавил собеседник агентства.
"Поэтому не думаю, что Россия будет продолжать настаивать именно на этих соглашениях, но Москве нужно однозначно открытое и недвусмысленное заявление со стороны США и НАТО, что политика открытых дверей НАТО завершается, а также что НАТО и США минимизируют военное сотрудничество с Украиной. Причем заявления должны быть подкреплены реальными делами. От этого Россия не откажется, потому что это жизненно важные интересы страны. Ради этого она готова пойти на дальнейшее усиление конфронтации с западными партнерами", - заключил Суслов.
Российско-американские консультации по вопросам, касающимся гарантий безопасности, прошли в понедельник в Женеве. В среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а в четверг прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.