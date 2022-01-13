Россия разъяснила участникам ОБСЕ требования гарантий безопасности от США и НАТО

ВЕНА, 13 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич сообщил в четверг на первом в этом году заседании постоянного совета этой международной структуры о российском видении нарастающей напряженности в евробезопасности, сделав особый акцент на российских предложениях в адрес США и стран НАТО, в которых говорится о требовании юридических гарантий безопасности. Как признался российский высокопоставленный дипломат, адекватного ответа от участников ОБСЕ на предложения Москвы не последовало.

Первое заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене было посвящено презентации приоритетов польского председательства в 2022 году. Несмотря на это, участники так или иначе были осведомлены о состоявшихся дискуссиях российских представителей с представителями США в Женеве и стран НАТО в Брюсселе в предыдущие дни. Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау констатировал, что в ОБСЕ следует оживить дискуссию с целью достижения взаимопонимания и ослабления напряженности. "Я лично считаю необходимым и очень важным оживление дискуссии по вопросу европейской безопасности", - отметил он.

Деградация из-за США и НАТО

Как указал представителям 57 государств - участников ОБСЕ российский постпред, на пространстве ОБСЕ наблюдается удручающее состояние дел с признаками системной деградации. Одной из причин этого стала политика США и НАТО по сдерживанию России. Так, серьезнейшую угрозу безопасности России представляют крупномасштабные учения вдоль ее границ, создание военной инфраструктуры, развертывание ударных вооружений. "В дополнение к этому США и НАТО продолжают военное освоение государств постсоветского пространства с целью использования их потенциала против нашей страны, нагнетания напряженности на наших рубежах", - заметил Лукашевич.

По словам постпреда РФ, в результате действий США был уничтожен Договор по ПРО, так и не было ратифицировано Соглашение об адаптации ДОВСЕ, прекратил свое существование ДРСМД, бесповоротно подорван ДОН. Российская сторона также фиксирует усилия по вовлечению в антироссийскую военную деятельность НАТО стран, не входящих в альянс, в результате чего отрабатываются сценарии, в том числе наступательного характера.

Российские инициативы

Такое положение дел, как объяснил Лукашевич, вынудило Россию реагировать на дестабилизацию военно-политической обстановки и выступить с требованием гарантий безопасности со стороны США и НАТО - незамедлительного предоставления юридически обязывающих гарантий, исключающих любое расширение НАТО и размещение вблизи российских границ ударных систем вооружений.

Российская сторона надеется, что участники ОБСЕ смогли ознакомиться с ключевыми положениями подготовленных и обнародованных Россией проектов международно-правовых документов о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО и о гарантиях безопасности с США. Инициативы России носят пакетный характер, в их основу положен одобренный всеми лидерами государств Евроатлантики и Евразии принцип неделимости безопасности, сказал Лукашевич.

Постпред на этом фоне подчеркнул, что предложения России не являются ультиматумом, а стали попыткой договориться о том, за какие линии нельзя заступать, и приглашением к профессиональным, предметным дискуссиям по вопросам войны и мира. Москва также призывает партнеров отойти от опасной логики восприятия России как противника, при этом РФ примет меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз в том случае, если ее предложения останутся без ответа в разумные сроки, предупредил российский дипломат.

Ожидания от ОБСЕ в 2022 году

Лукашевич по итогам постсовета ОБСЕ проинформировал журналистов, что Россия не рассчитывает обсуждать предложения по безопасности на площадке ОБСЕ. Но он обратил внимание, что у него сложилось впечатление, что российские озабоченности, логика и решительность российских шагов дошли до его коллег. "У ОБСЕ собственная большая повестка, мы не рассчитывали и не рассчитываем обсуждать эти идеи на площадке этой организации. Здесь накопилось очень много своих системных проблем", - пояснил он.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о предстоящей работе ОБСЕ под председательством Польши, Лукашевич сказал, что российская сторона с осторожным оптимизмом ожидает взаимодействия государств - участников ОБСЕ в 2022 году. Он особо заметил, что опасно делать прогнозы при нынешней ситуации в сфере безопасности в Европе.

"С осторожным оптимизмом я хотел бы надеяться, и мы сегодня сказали, что польское председательство может в полной мере рассчитывать на поддержку Российской Федерации в том смысле, что нужно работать коллективно и учитывать интересы и озабоченности всех. Тогда получится вырабатывать нужные компромиссы и договоренности", - отметил Лукашевич.

По словам постпреда России, у ОБСЕ есть свои масштабные задачи, но временами создается впечатление, что Российская Федерация работает не с суверенными государствами - участниками ОБСЕ, а с участниками различных альянсов, которые объединены единой евроатлантической дисциплиной и говорят примерно одно и то же.