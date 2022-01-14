Лавров заявил, что военное присутствие РФ за рубежом не нарушит глобальной безопасности

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия будет исходить из интересов глобальной безопасности при обсуждении на двусторонней основе возможного расширения своего военного и военно-технического присутствия за рубежом. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"У нас разветвленные военные и военно-технические связи с нашими партнерами, союзниками, есть наше присутствие в разных регионах мира, - отметил он. - Это вопрос, который касается двусторонних отношений. Конечно, мы будем исходить из интересов глобальной стабильности, когда дальнейшие шаги будут обсуждаться с нашими союзниками на двусторонней основе в этом направлении".

Глава МИД РФ также заявил, что Москва в 2021 году максимально использовала возможности для конструктивного диалога на площадках Группы двадцати, БРИКС и ШОС, а также активно содействовала разрешению региональных конфликтов.

Глава дипведомства обратил внимание, что в ушедшем году в российском руководстве, работая "на западном векторе, активно действовали и на других направлениях российской внешней политики".

"Мы максимально использовали возможности для конструктивного диалога, которые предоставляют такие объединения, как Группа двадцати, БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества. Активно были вовлечены в работу по урегулированию или содействию урегулирования конфликтов - это и Нагорный Карабах, Сирия, Афганистан, Ливия, иранская ядерная программа, палестино-израильские дела, ситуация на Корейском полуострове и в других горячих точках", - указал министр.

По словам Лаврова, в 2021 году активно развивалось интеграционное сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, укреплялся процесс интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии, и "все это способствовало в том числе и продвижению инициативы" президента РФ Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства.

"В Азиатско-Тихоокеанском регионе особое внимание мы уделяли также активным связям со странами - членами АСЕАН также в контексте формирования Большого евразийского партнерства, - продолжил он. - Продвигались отношения особо привилегированного партнерства с Индией и с большинством партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с государствами Африки и Латинской Америки".

Министр особо отметил двадцатилетие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, которое отмечалось в 2021 году.