Лавров: ЕС чувствует себя ущемленным на фоне контактов РФ с США и НАТО по безопасности

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) заявлениями своих представителей дает понять, что чувствует себя ущемленным из-за невовлечения его в дискуссии России с США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Мы почувствовали, что Евросоюз как-то чувствует себя ущемленным. По крайней мере, он произносит это вслух, призывает к тому, чтобы его вклад учитывался, призывает к тому, чтобы не допустить каких-то договоренностей за спиной у Евросоюза", - сказал глава российского дипведомства.

Лавров пока не готов оценить возможность отдельного диалога РФ и ЕС по гарантиям безопасности. "Я не знаю, откровенно говоря. Но не потому, что мы этого не хотим. Мы сожалеем о том, что сам Евросоюз семь с половиной лет назад разрушил все механизмы, в том числе механизмы, в рамках которых обсуждали практические аспекты обеспечения безопасности. И теперь мы обратились к США и НАТО. С НАТО у нас, по крайней мере на бумаге, сохраняется Совет Россия - НАТО, эта структура еще существует, и Основополагающий акт никто не разрушал. А с Европейским союзом все каналы общения зацементированы нашими европейскими коллегами", - сказал Лавров, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о возможности обсуждения вопросов безопасности в формате Россия - ЕС.

РФ знает, как обеспечить свою безопасность

По словам министра, Россия знает, как обеспечить свою безопасность, и не будет бесконечно ждать каких-то перемен и обещаний со стороны Запада.

В НАТО пытаются диктовать всем остальным свою волю, считает он. "Знаем и умеем обеспечивать свою безопасность на любой случай и, заверяю вас, мы не будем бесконечно ждать каких-то перемен, обещаний", - сказал Лавров.

Министр напомнил, что Москва уже пыталась представить странам НАТО проект договора о европейской безопасности, но была "невежливо непонята". "Мы сказали, что просто хотим перевести политические обязательства в юридически обязывающую форму. Ответ был показательным: "Дорогие друзья, юридически обязывающие гарантии могут предоставляться исключительно членам Североатлантического альянса", - обрисовал он ситуацию.

"Вот эта философия подрывает все, что было до этого сделано в ОБСЕ после завершения холодной войны, включая принцип, что ни один союз в Евроатлантике не имеет права диктовать свою волю всем другим, - констатировал Лавров. - А ваш союз (НАТО - прим. ТАСС) этим занимается и получает от этого, судя по всему, удовольствие. Мы никакого удовольствия здесь не видим ни для себя, ни для других".