Лавров: ситуация в Казахстане показала востребованность и эффективность сил ОДКБ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ситуация в Казахстане в полной мере продемонстрировала востребованность и эффективность сил ОДКБ, заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

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"Я считаю, что в ситуации, которая сложилась в Казахстане, президент Казахстана обратился к своим союзникам в полном соответствии с Договором о коллективной безопасности, в полном соответствии с уставом ОДКБ, она [ситуация] продемонстрировала, что усилия, которые ОДКБ предпринимались в последние годы по созданию миротворческого потенциала, были весьма и весьма эффективными и оказались весьма и весьма востребованными", - сказал Лавров.

"Знаете, как говорят: хочешь мира, готовься к войне. Но, слава богу, до войны дело не дошло", - заметил глава российского МИД.

Он добавил, что, по его мнению, потенциал миротворческих сил доказал свою дееспособность всему миру.

"Изумление, с которым на Западе взирали на скорость развертывания подразделений, которые были направлены из всех стран ОДКБ для помощи союзному Казахстану по просьбе президента этой страны, была, конечно, оценена всеми по достоинству, я в этом не сомневаюсь", - резюмировал Лавров.

Попытки расшатывания ситуации в странах ОДКБ

Поползновений расшатать ситуацию в странах ОДКБ достаточно, к этому надо быть готовыми, заявил министр.

"Я надеюсь, что больше не придется этот опыт применять (опыт привлечения контингента ОДКБ для обеспечения безопасности в одной из стран организации, как это было в Казахстане - прим. ТАСС), но надо держать порох сухим, не дай бог, что-то такое же случится, хотя мы делаем все необходимое, чтобы это предотвратить, в том числе по линии соответствующих структур ОДКБ, мы должны быть готовы, потому что поползновений извне расшатать ситуацию и в Центральной Азии, и в других странах ОДКБ предостаточно", - сказал Лавров.

Он отметил, что "эти поползновения стали гораздо более настырными и рискованными, опасными после того, как американцы убежали из Афганистана вместе с остальными членами НАТО, оставив эту страну в том состоянии, в котором она сейчас находится, когда придется еще государство восстанавливать".

Министр добавил, что действия по обеспечению такой готовности "включают в себя и борьбу со спящими ячейками, которая должна осуществляться не по линии вооруженных сил, а по линии специальных служб, разведок". "Такие структуры есть в рамках ОДКБ, под эгидой советов безопасности они функционируют. Поэтому, безусловно, все это сейчас еще более серьезно будет восприниматься, и эта работа будет еще более востребованной", - резюмировал Лавров.