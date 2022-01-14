Лавров: Запад зарвался, требуя от России на ее территории "направить войска в казармы"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Страны Запада зарвались, требуя от РФ "направлять в казармы" войска на ее территории в то время, как сами они создают военные базы в Прибалтике и странах Северной Европы, а также на Черном и Азовском морях. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Когда от нас требуют на своей территории войска направлять в казармы, а параллельно американцы, канадцы, англичане на постоянной основе практически расположились под видом ротации (ротация такая условная) и в Прибалтике, и в других странах севера Европы, когда создаются базы и на Черном море, и на Украине создают базы англичане - они строят базу на Азовском море - нас это категорически не может устроить. Это неприемлемый подход. Так что время, которое было выбрано (для требования от Запада юридически обязывающих гарантий безопасности - прим. ТАСС), просто отражает период, когда Запад зарвался, давайте прямо говорить", - сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что страны Запада "в нарушение всех обязательств, здравого смысла" пошли на обострение ситуации.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на специальном телефонном брифинге для журналистов по итогам завершившихся в Женеве 10 января российско-американских консультаций, посвященных вопросам гарантий безопасности, заявила, что возвращение российских вооруженных сил, которые находятся у границы РФ и Украины, в казармы стало бы доказательством отсутствия планов по якобы потенциальному "вторжению" России на Украину.