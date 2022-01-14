Лавров подчеркнул, что преступления на Майдане и в Одессе до сих пор не расследованы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на отсутствие проведения расследований преступлений на Майдане в Одессе в 2014 году.

Запад осуждает насильственные действия против мирных граждан, нарушения прав человека, но, когда кровавые перевороты совершаются людьми, присягающими на верность Западу, он "просто берет их в свои объятия", указал глава МИД.

"Как это было с переворотом на Украине, где погибло много людей, в том числе от рук провокаторов. Переворот, который был, в общем-то, одобрен Соединенными Штатами, так мягко скажу, и потом воспринят как нечто состоявшееся уже европейцами, это все известно, - добавил глава российского МИД на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Никто не собирается расследовать преступления Майдана, никто не собирается расследовать преступления в Одессе 2 мая 2014 года, когда людей сжигали заживо и при этом бравировали перед камерами, - сказал он. - Сейчас это опора новой власти, и ничто не меняется - Порошено, Зеленский. Это опора новой власти, все эти "Правые секторы" ( "Правый сектор", организация запрещена в РФ), все эти "Азовы", которые еще до недавнего времени в Америке считались экстремистскими, но уже сейчас ситуация изменилась".