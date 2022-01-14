Лавров заявил, что Россия будет бороться с "приватизацией" Западом институтов ОБСЕ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия намерена противостоять доминированию западных стран в секретариате ОБСЕ и других структурах организации. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Секретариат ОБСЕ не далеко ушел от секретариата НАТО <...> ОБСЕ должна избавиться от имиджа, который она заслужила за последние годы в качестве инструмента продвижения западных интересов. Состав секретариата ОБСЕ - о чем мы неоднократно говорили всем председателям организации, генеральным секретарям - дискриминационный по отношению к России и другим странам ОДКБ. Мы с этим будем бороться", - сказал он.

Как отметил министр, ОБСЕ нужно превратить в площадку "равноправного диалога, основанного на выработке баланса интересов и консенсуса".

"Запад активно осуществляет свою линию по приватизации секретариата и самой ОБСЕ и всех его институтов", - заявил Лавров.