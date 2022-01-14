{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
Обновлено 

Лавров: Россия не пыталась играть в игры, выдвигая США и НАТО предложения по безопасности

Глава российского МИД отметил, что РФ категорически не приемлет появления "прямо на ее границах" Североатлантического альянса

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия не пыталась играть в какие-то игры, когда выдвигала Западу предложения по безопасности, заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

На эту тему
Фрагментарный диалог без гарантий. России и Западу не удалось договориться
Фрагментарный диалог без гарантий. России и Западу не удалось договориться

"Мы не пытались играть в какие-то игры и не пытались следовать тому сценарию, о котором кто-то на Украине упоминал, имею в виду, "проси больше - дадут меньше", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

"Известная такая "одноходовочка", которая используется и в обычной жизни, и в политике. У нас все гораздо серьезнее. Мы категорически не приемлем появления прямо на наших границах Североатлантического альянса, тем более с учетом того курса, который проводит украинское руководство, и прежнее, и нынешнее, к сожалению. Более того, это красные линии по-настоящему, и они это знают", - добавил глава МИД РФ.

По его словам, даже если Украина остается вне НАТО, "возможны двусторонние договоренности с американцами, с англичанами, с другими западными странами, которые там создают военные объекты, базы на Азовском море". "Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для Российской Федерации, - это еще одна красная линия", - сказал Лавров.

"Они [Евросоюз] сейчас активно пиарят свои планы по направлению на Украину военно-учебной миссии. То есть хотят тоже внести свой вклад в тренировку, по сути дела, антироссийских подразделений", - отметил министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаСШАРоссияПереговоры России и США по гарантиям безопасности
Лавров считает, что США напрямую приложили руку к нынешнему кризису в православии
У США был сформирован специальный механизм - спецпредставитель по свободе вероисповедания, который на самом деле занимался не свободой, а настраивал и финансировал Константинопольского патриарха Варфоломея с тем, чтобы он проводил линию на раскол церквей, отметил глава МИД РФ
Читать полностью