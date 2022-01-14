Лавров: Россия не пыталась играть в игры, выдвигая США и НАТО предложения по безопасности

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия не пыталась играть в какие-то игры, когда выдвигала Западу предложения по безопасности, заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Мы не пытались играть в какие-то игры и не пытались следовать тому сценарию, о котором кто-то на Украине упоминал, имею в виду, "проси больше - дадут меньше", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

"Известная такая "одноходовочка", которая используется и в обычной жизни, и в политике. У нас все гораздо серьезнее. Мы категорически не приемлем появления прямо на наших границах Североатлантического альянса, тем более с учетом того курса, который проводит украинское руководство, и прежнее, и нынешнее, к сожалению. Более того, это красные линии по-настоящему, и они это знают", - добавил глава МИД РФ.

По его словам, даже если Украина остается вне НАТО, "возможны двусторонние договоренности с американцами, с англичанами, с другими западными странами, которые там создают военные объекты, базы на Азовском море". "Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для Российской Федерации, - это еще одна красная линия", - сказал Лавров.

"Они [Евросоюз] сейчас активно пиарят свои планы по направлению на Украину военно-учебной миссии. То есть хотят тоже внести свой вклад в тренировку, по сути дела, антироссийских подразделений", - отметил министр.