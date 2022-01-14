Лавров: Россия надеется, что в Берлине помнят позицию СССР по объединению Германии

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что нынешняя Германия помнит позицию СССР по объединению Германской Демократической Республики (ГДР) и Федеративной Республики Германии (ФРГ) в 1990 году. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Украина хочет в НАТО, а мы хотели, чтобы НАТО не продвигалась. Украина этого просто хочет, а нам это обещали президенты, уважаемые люди, и ничего. Рассчитываем, что в Германии помнят, какая была позиция нашей страны, когда Германия захотела объединиться", - сказал он в ответ на вопрос немецкого журналиста о желании Украины вступить в НАТО.

"Германия считает, что надо поддерживать Украину во всем, - заметил министр. - А чего хочет Россия, вы не хотите узнать? Разве Россия менее важна для Европы, чем Украина?".

"У нас логика такая, чтобы все чувствовали себя в безопасности и никто не чувствовал себя ущемленным. То есть так, примерно, как ситуация вырисовывалась после объединения Германии, когда "ни на дюйм" нам обещали не продвигать восточнее Одера военную инфраструктуру НАТО", - подчеркнул Лавров.

Президент России Владимир Путин, выступая в 2020 году на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отметил, что Советский Союз сыграл решающую роль в объединении Германии в 1990 году.