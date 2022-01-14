Переговоры лидеров России и Китая состоятся 4 февраля в Пекине

Лавров считает, что США напрямую приложили руку к нынешнему кризису в православии

У США был сформирован специальный механизм - спецпредставитель по свободе вероисповедания, который на самом деле занимался не свободой, а настраивал и финансировал Константинопольского патриарха Варфоломея с тем, чтобы он проводил линию на раскол церквей, отметил глава МИД РФ

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