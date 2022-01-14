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Россия передаст Азербайджану предложения Армении о комиссии по делимитации границы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия передаст Азербайджану предложения Армении относительно комиссии по делимитации границы двух стран с ее последующей демаркацией. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Буквально вчера я общался с армянским коллегой, у которого новые предложения появились, мы их передаем Баку. Будем смотреть, как сделать так, чтобы она (комиссия) заработала как можно раньше", - сказал он.

Теги
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссия
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