Исполняющего обязанности мэра Прокопьевска избрали главой города

КЕМЕРОВО, 14 января. /ТАСС/. Депутаты Прокопьевска Кемеровской области выбрали новым главой муниципалитета Максима Шкарабейникова, который временно исполнял обязанности мэра города после отставки прежнего руководителя администрации. Кроме него на должность главы региона претендовали еще восемь человек, сообщил Шкарабейников на своей странице в Instagram.

"Для участия в конкурсе на должность главы города Прокопьевска подали документы девять кандидатов. После того, как каждый из кандидатов представил конкурсной комиссии свои предложения по социально-экономическому развитию Прокопьевска, было принято решение, что в Прокопьевский Горсовет для проведения голосования на должность будут представлены пять кандидатов. Позже один из кандидатов представил заявление о самоотводе. После проведения процедуры открытого голосования депутатов я избран главой города Прокопьевска", - написал Шкарабейников.

Официально в должность он вступит после инаугурации, до этого времени руководить администрацией города будет в качестве исполняющего обязанности главы муниципалитета. В мэрии Прокопьевска Шкарабейников проработал на разных должностях почти 20 лет до 2018 года, после чего был назначен главой другого шахтерского города Кузбасса - Киселевска.

Вечером 25 ноября 2021 года после взрыва на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где погиб 51 человек, в Прокопьевске состоялся торжественный банкет. Видеозаписи с него были опубликованы в соцсетях, праздник был устроен якобы по случаю инаугурации на должность мэра Вячеслава Старченко, которая прошла днем того же дня. К тому моменту уже было известно о том, что на шахте погибли люди и в регионе был объявлен трехдневный траур. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев осудил всех пришедших на банкет и сообщил, что Старченко отстранен от должности, позднее его исключили из партии "Единая Россия". Сам Старченко сообщил телеканалу "РЕН ТВ", что видео является фейковым и он намерен встретиться и объясниться с губернатором, а также обратиться в правоохранительные органы. Давать комментарии ТАСС экс-мэр отказался.