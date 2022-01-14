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Лавров призвал серьезно договариваться по гарантиям, а не искать, какую сторону поддержать

По мнению главы МИД РФ, нужно объединиться и "по-взрослому договориться о том, как сделать так, чтобы выполнить заклинания, дававшиеся западными коллегами о неделимости безопасности"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал международных партнеров объединиться и "по-взрослому договариваться" по вопросам гарантий безопасности, а не выбирать между тем, какую конкретную сторону поддержать в этом вопросе.

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"Выбирать надо в нынешней ситуации не между тем, кого конкретно надо поддержать, а нужно всем объединиться и по-взрослому договориться о том, как сделать так, чтобы выполнить заклинания, дававшиеся западными нашими коллегами о неделимости безопасности, и их обязательства не укреплять ничью безопасность за счет ущерба безопасности других", - заявил глава МИД в пятницу на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

На этой неделе состоялись переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности, они проходили по трем направлениям. В понедельник в Женеве состоялись российско-американские консультации по этим вопросам, в среду в Брюсселе стороны провели заседание Совета Россия - НАТО, а в четверг в Вене прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ.

В максимально упрощенной форме позиция Москвы сводится к трем пунктам: выводу американского ядерного оружия из Европы, прекращению развертывания обычных военных сил НАТО у границ России и создания там военной инфраструктуры, официальному отказу НАТО от планов втягивания в альянс Украины и Грузии. Замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что по итогам дискуссии Москва ожидает письменный ответ США и стран НАТО на свои инициативы и уже на их основании будет принимать решения о целесообразности дальнейших переговоров или перехода к иным мерам обеспечения своей безопасности.

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Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссия
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