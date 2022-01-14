Лавров сообщил, что может посетить Японию в ближайшие два-три месяца

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что планирует совершить визит в Японию в течение двух-трех месяцев.

"Визит состоится обязательно. Мы сейчас согласовываем планы. Я думаю, что в ближайшие пару-тройку месяцев мы такие даты найдем", - сказал он в пятницу на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Как отметил министр, у России и Японии есть огромная повестка дня, включающая как позитивные, так и проблемные моменты, требующие дополнительных усилий для их разрешения.

"Мы нацелены на то, чтобы наш диалог становился более предметным, более конкретным, более нацеленным на продвижение именно российско-японского партнерства, не делая его перспективы заложником ваших [японских] отношений с вашими ближайшими союзниками", - заявил он. "Нам нужно и здесь определиться, насколько мы можем преодолеть эти пока что очень серьезные противоречия по международной повестке дня <...> Мы нацелены на то, чтобы наш диалог становился более предметным, конкретным, открытым", - отметил министр.

Лавров также указал на схожесть позиций Токио с позициями Запада на площадках разных международных организаций, в чем также следует определиться, если страны хотят стать близкими партнерами. Министр выразил уверенность, что если у России и Японии получится наладить "партнерство нового качества", то решение всех проблем между ними будет серьезно облегчено.

Вместе с тем министр отметил, что в Токио так или иначе до сих пор не признают итогов Второй мировой войны в контексте Курильских островов, делая постоянные демарши из-за посещения российскими военными и официальными лицами островов Южно-Курильской гряды.

"Это тоже момент, который пока нас сдерживает, потому что Япония категорически отказывается признавать в этой части итоги Второй мировой войны", - заключил министр.

Мирный договор

Российско-японский мирный договор должен будет отражать перспективы будущего сотрудничества, а не ограничиваться одной фразой о прекращении состояния войны, подчеркнул Лавров.

"Мы убеждены, что мирный договор, поскольку он подписывается не в 1945 году, а будет подписываться в 21 веке, не может состоять из одной фразы: "Война прекращена". Он должен реально, на деле показывать всю полноту сегодняшних связей и открывать перспективы", - сказал он.

Министр также отметил, что Россия заинтересована, чтобы с Японией не было никаких недопониманий в отношении того, что между ними происходит. "В отношении искусственных преград на инвестиционное сотрудничество, а мы знаем, что в этом на Японию оказывается давление. Давление оказывается и в том, чтобы Япония присоединялась к санкциям, и она присоединяется, не ко всем, но ко многим. Давление касается и проблем безопасности", - добавил Лавров.

Глава МИД России заявил, что искусственное обуславливание развития отношений урегулированием проблем мирного договора не вполне отвечает интересам России и Японии. "Проблема мирного договора досталась нам в наследство, об этом президент России Владимир Путин не раз говорил своим японским коллегам, и мы заинтересованы в ее решении <...> Они условились активизировать эту работу на основе деклараций 1956 года, которая гласит, что прежде всего нужно подписать мирный договор, а потом рассматривать все остальное. И мы передали нашим японским друзьям проект статей такого мирного договора", - указал он.

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президент РФ Владимир Путин и бывший тогда премьер-министром Японии Синдзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года.