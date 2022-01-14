МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не думает, что объединение Германии и воссоединение Крыма с Россией несравнимы.

Глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году поделился воспоминаниями, когда в 2015 году в Мюнхене выступал на международной конференции по безопасности и, отвечая на вопрос Крыма в разговоре с партнерами по дискуссии, упомянул о необходимости помнить, как Москва поддержала воссоединение немцев, и немцы должны понять, что "русские, которые в Крыму живут, - большинство населения Крыма - тоже имеют право объединяться со своей родиной, особенно когда на этих русских направили боевиков с неонацисткими лозунгами, с лозунгами "Вон из Крыма". Тогда, по словам Лаврова, один из депутатов Бундестага громко засмеялся на весь зал, всячески пытаясь показать, что это два несравнимых вопроса.

"Я не думаю, что они несравнимы. Я надеюсь, что не забыли в Германии позицию нашей страны, когда ваши западные нынешние союзники очень сильно сомневались, что Германию нужно объединять", - сказал Лавров.

3 октября 1990 года восточная часть Берлина и пять земель бывшей Германской Демократической Республики (ГДР) - Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия - вошли в состав Федеративной Республики Германия.