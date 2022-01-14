Лавров заявил, что Россия содействует Турции и Армении в налаживании прямого диалога

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Москва помогает Анкаре и Еревану наладить прямой диалог, рассчитывает, что он будет успешным. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Турция и Армения действительно назначили своих специальных представителей [по вопросам урегулирования]. Россия помогала в том, чтобы такую договоренность достичь, и мы очень рады, что сегодня первая встреча проходит в Москве. Наша роль сводится к тому, чтобы помочь наладить прямой диалог, надеюсь, что это будет успешно", - сказал он.

Армения и Турция назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования в 2021 году. Спецпредставителем Анкары стал бывший посол Турции в США Сердар Кылыч, Ереван представляет заместитель председателя парламента Рубен Рубинян.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.