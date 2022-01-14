Лавров сообщил о реальном прогрессе в переговорах по иранской ядерной сделке

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Реальный прогресс достигнут в переговорах по иранской ядерной сделке, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"По иранской ядерной программе <...> есть реальный прогресс, там есть реальное желание, прежде всего между Ираном и США, понять конкретные озабоченности и понять, как эти озабоченности могут быть учтены в общем пакете", - сказал министр.

Лавров подчеркнул, что "это может быть только пакетное решение", как и сама иранская сделка. "Совместный всеобъемлющий план действий был пакетным решением", - заметил он.

По словам министра, опытные переговорщики в Вене "уже проникли в самые детали этой переговорной материи" и "делают сейчас неплохой прогресс". "Я стучу по дереву, но мы рассчитываем, что договоренность будет достигнута", - заключил он.

По словам Лаврова, Иран должен мыслить реалистично для достижения договоренностей по ядерной сделке. "Мы рассчитываем, что договоренность будет достигнута. Для этого важно, чтобы и иранские партнеры были максимально реалистичны, сотрудничали с МАГАТЭ, - сказал министр. - Во-вторых, важно, чтобы западные участники этого переговорного процесса не пытались создавать какое-то психологическое напряжение, периодически вбрасывая в медийное публичное пространство инициативы с критикой Ирана и с требованиями к нему".

По словам главы МИД РФ, тут нужна "тихая дипломатия". "Она, еще раз повторю, работает", - подчеркнул он. Лавров также с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть ситуацию, когда Запад стал выдвигать условия возобновления иранской ядерной программы, которые касались наложения ограничений на ракетную программу Ирана, не зафиксированных в СВПД, и условия, касающиеся "поведения" государства в регионе. Министр подчеркнул, что Россия была категорически против такого нечестного подхода, "потому что речь шла об СВПД, которая была одобрена Советом Безопасности ООН в том виде, в котором она была подписана". "Речь шла о том, чтобы после того как администрация Трампа вышла из этой договоренности, восстановить ее в полном объеме, как она была согласована, без изъятий и без каких-то довесков", - напомнил Лавров, уточнив, что в итоге удалось договориться именно о таком подходе.