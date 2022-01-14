Лавров заявил, что Россия надеется на продолжение переговоров с США по безопасности

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. РФ надеется, что переговоры с США по гарантиям безопасности будут возобновлены, но необходимо дождаться конкретного письменного ответа от Вашингтона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Многое из того, что сегодня говорится публично, наверное, связано с искусственным нагнетанием напряженности, с желанием создать такую атмосферу вокруг Российской Федерации, в том числе в качестве дополнительного фона для переговоров, которые начались в Женеве, продолжились в Брюсселе, и которые, я надеюсь, мы сможем возобновить. Но это будет зависеть от ответа Соединенных Штатов, конкретного, письменного ответа на наши предложения", - сказал глава МИД в пятницу на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.