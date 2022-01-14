Лавров: подключение Грузии к формату "3+3" не обязывало бы ее к изменению позиций

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Подключение Грузии к формату "3+3" по Южному Кавказу не будет обязывать ее изменить свои политические позиции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Можно договориться, что мы обсуждаем в этом формате исключительно темы, которые представляют интерес для всех участников", - сказал он, заметив, что у Москвы нет дипломатических отношений с Тбилиси, поэтому меньше возможностей объяснять преимущества указанной формы взаимодействия. "Мы обращались к нашим турецким друзьям, к азербайджанским друзьям, к Армении с просьбой, чтобы они все-таки объяснили нашим грузинским соседям выгоду для них и для всех нас подключения к этому формату. Такое подключение не будет их ни к чему обязывать в том, что касается их политических позиций", - подчеркнул Лавров.

По его мнению, в интересах Грузии подключиться к формату "3+3" без предварительных условий.

"Сейчас мы с грузинскими коллегами общаемся в рамках Женевский дискуссий по Закавказью, где обсуждаются последствия агрессии Грузии августа 2008 года, и в рамках неофициального двустороннего канала, который был создан между Москвой и Тбилиси достаточно давно. Но процессы, начатые в формате "3+3", гораздо более значимые, на мой взгляд, потому что в этом формате обсуждаются перспективы развития всего этого региона", - пояснил глава МИД России.

"Теперь, когда достигнуты мирные договоренности после военных действий прошлого года, когда при содействии президента РФ [Владимира Путина] лидеры Армении [Никол Пашинян] и Азербайджана [Ильхам Алиев] подписали договоренности и по завершению враждебных действий, и по развитию торгово-экономических связей, разблокированию всех маршрутов в этом регионе, это открывает возможности, в которых заинтересованы и Турция, и Россия, и Иран, и Грузия, я убежден", - резюмировал Лавров.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в Закавказье ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Россия и Иран приветствовали эту идею, Грузия заявила, что не планирует участвовать в данной инициативе, но предлагает свой формат переговоров Баку и Еревану для поддержания мира в виде "тройки". 10 декабря 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы на уровне заместителей министров иностранных дел.